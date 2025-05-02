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В ставропольском крае неизвестные дроны долетели до воинской части космической разведки рф - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 1872 просмотра

Неизвестные дроны долетели до объекта "Звезда" в ставропольском крае. Это одна из главных станций космической радиоэлектронной разведки рф, центра анализа космической информации.

В ставропольском крае неизвестные дроны долетели до воинской части космической разведки рф - ЦПД СНБО

Неизвестные дроны долетели до воинской части космической разведки рф, известной как объект "Звезда", в Ставропольском крае. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко передает УНН.

Детали

Отмечается, что эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки.

Система возникла еще в советские времена в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда" и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами.

Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления генерального штаба вс рф (гру рф). Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие).

Сегодня объект "Звезда" - это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. Участвует в кибершпионаже

- говорится в сообщении.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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