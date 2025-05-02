У ставропольському краї невідомі дрони долетіли до військової частини космічної розвідки рф - ЦПД РНБО

Невідомі дрони долетіли до військової частини космічної розвідки рф, відомої як об'єкт "Звезда", у Ставропольському краї. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко передає УНН.

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Зазначається, що ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою "Звезда" і призначалася для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.

Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу зс рф (гру рф). Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні).

Сьогодні об'єкт "Звезда" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві - йдеться у повідомленні.

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