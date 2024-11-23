10 млн евро на ракету-дрон "Паляниця": первый транш от Литвы на украинские DeepStrike ожидается в ближайшее время

Украина и Литва, которая пообещала 10 миллионов евро на украинскую ракету-дрон "Паляниця", подписали меморандум о финансировании последней производства украинских дальнобойных дронов, первый транш ожидается в ближайшее время, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в субботу в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий меморандум подписали сегодня в Вильнюсе с моим другом, министром обороны Лауринасом Кащюнасом", - отметил министр.

По его словам, "меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через взносы в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами".

Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляниця". Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время