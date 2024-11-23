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10 млн евро на ракету-дрон "Паляниця": первый транш от Литвы на украинские DeepStrike ожидается в ближайшее время

Киев  •  УНН

 • 4572 просмотра

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Литва выделит 10 млн евро на производство украинских дальнобойных дронов «Паляниця». Министры обороны двух стран подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Украина и Литва, которая пообещала 10 миллионов евро на украинскую ракету-дрон "Паляниця", подписали меморандум о финансировании последней производства украинских дальнобойных дронов, первый транш ожидается в ближайшее время, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в субботу в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий меморандум подписали сегодня в Вильнюсе с моим другом, министром обороны Лауринасом Кащюнасом", - отметил министр.

По его словам, "меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через взносы в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами".

Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляниця". Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время

- отметил Умеров, поблагодарив за поддержку.

Министр указал, что кроме подписания меморандума, обсудили наши ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Дополнение

Первое успешное боевое применение нового украинского оружия - дальнобойной ракеты-дрона "Паляниця" - состоялось 24 августа. Украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляниця" стоит менее 1 миллиона долларов, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В сентябре стало известно, что Литва выделила 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляниця".

В октябре Украина предложила Литве механизм финансирования производства ракеты-дрона "Паляниця", в соответствии с которым Литва инвестирует 10 млн евро по "датской модели".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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