10 млн євро на ракету-дрон "Паляниця": Україна запропонувала Литві механізм фінансування
Київ • УНН
Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва ракети-дрона "Паляниця". Литва інвестує 10 млн євро за "данською моделлю", а міністр оборони Литви планує відвідати Україну найближчим часом.
Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва ракети-дрона "Паляниця", у виробництво якої Вільнюс інвестує 10 мільйонів євро, повідомили у Міноборони України у середу, пише УНН.
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"Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника", - повідомили у Міноборони.
Механізм фінансування, як зазначається, обговорили під час розмови заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступника міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.
"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані - один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.
Повідомляється, що "найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України".
Доповнення
Перше успішне бойове застосування нової української зброї – далекобійної ракети-дрона "Паляниця" - відбулося 24 серпня.
Українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Литва виділила 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця" - Камишін 06.09.24, 19:13 • 33992 перегляди