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10 млн євро на ракету-дрон "Паляниця": Україна запропонувала Литві механізм фінансування

Київ • УНН

 • 12908 перегляди

Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва ракети-дрона "Паляниця". Литва інвестує 10 млн євро за "данською моделлю", а міністр оборони Литви планує відвідати Україну найближчим часом.

10 млн євро на ракету-дрон "Паляниця": Україна запропонувала Литві механізм фінансування

Україна запропонувала Литві механізм фінансування виробництва ракети-дрона "Паляниця", у виробництво якої Вільнюс інвестує 10 мільйонів євро, повідомили у Міноборони України у середу, пише УНН.

Деталі

"Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника", - повідомили у Міноборони.

Механізм фінансування, як зазначається, обговорили під час розмови заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступника міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.

"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані - один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Повідомляється, що "найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України".

Доповнення

Перше успішне бойове застосування нової української зброї – далекобійної ракети-дрона "Паляниця" - відбулося 24 серпня. 

Українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Литва виділила 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця" - Камишін 06.09.24, 19:13 • 33992 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
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