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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 млн евро на ракету-дрон "Паляница": Украина предложила Литве механизм финансирования

10 млн евро на ракету-дрон "Паляница": Украина предложила Литве механизм финансирования

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 09:19  •  3488 просмотра

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Украина предложила Литве механизм финансирования производства ракеты-дрона «Паляница». Литва инвестирует 10 млн евро по «датской модели», а министр обороны Литвы планирует посетить Украину в ближайшее время.

Украина предложила Литве механизм финансирования производства ракеты-дрона «Паляница», в производство которой Вильнюс инвестирует 10 миллионов евро, сообщили в Минобороны Украины в среду, пишет УНН.

Детали

«Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство ракеты-дрона «Паляница» по примеру «датской модели», то есть путем прямого финансирования украинского производителя», - сообщили в Минобороны.

Механизм финансирования, как отмечается, обсудили во время разговора заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева и заместителя министра национальной обороны Литвы Моники Королевиене.

«Приобретение возможностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины. Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия», - отметил заместитель министра обороны Сергей Боев.

Сообщается, что «в ближайшее время ожидается визит министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса в Украину».

Дополнение

Первое успешное боевое применение нового украинского оружия - дальнобойной ракеты-дрона «Паляница» - состоялось 24 августа. 

Украинская дальнобойная ракета-дрон «Паляница» стоит менее 1 миллиона долларов, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Литва выделила 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница" - Камышин6 сентября 2024, 16:13 • 33733 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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