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Сырский: украинские дроны уничтожили более 160 тысяч вражеских целей за 2 месяца

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

В марте и апреле 2025 года украинские дроны поразили более 160 тысяч вражеских целей. Главнокомандующий ВСУ Сырский отметил рост эффективности БпЛА.

Сырский: украинские дроны уничтожили более 160 тысяч вражеских целей за 2 месяца

В марте и апреле 2025 года украинские беспилотные системы в очередной раз подтвердили свою эффективность. Было поражено более 160 тысяч целей, связанных с оккупантами.

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на странице в соцсети.

Детали

За последние два месяца — март и апрель — наши дроны поразили и уничтожили более 160 тысяч вражеских целей. Ежемесячно эффективность украинских беспилотных систем растет.

- отметил генерал Сырский.

Он также отметил, что соответствующая статистика доказывает врагу неоспоримую истину - на украинской земле захватчиков не ждали.

Спасибо нашим защитникам и защитницам за результативную боевую работу,

- подчеркнул Сырский.

Напомним

В апреле украинские дроны поразили более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения возросла на 5%, приоритетным является направление БпЛА.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года украинские защитники ликвидировали около 155 тысяч российских военных.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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