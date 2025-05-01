Сырский: украинские дроны уничтожили более 160 тысяч вражеских целей за 2 месяца
Киев • УНН
В марте и апреле 2025 года украинские дроны поразили более 160 тысяч вражеских целей. Главнокомандующий ВСУ Сырский отметил рост эффективности БпЛА.
В марте и апреле 2025 года украинские беспилотные системы в очередной раз подтвердили свою эффективность. Было поражено более 160 тысяч целей, связанных с оккупантами.
Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на странице в соцсети.
Детали
За последние два месяца — март и апрель — наши дроны поразили и уничтожили более 160 тысяч вражеских целей. Ежемесячно эффективность украинских беспилотных систем растет.
Он также отметил, что соответствующая статистика доказывает врагу неоспоримую истину - на украинской земле захватчиков не ждали.
Спасибо нашим защитникам и защитницам за результативную боевую работу,
Напомним
В апреле украинские дроны поразили более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения возросла на 5%, приоритетным является направление БпЛА.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года украинские защитники ликвидировали около 155 тысяч российских военных.