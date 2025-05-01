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Сирський: ураження ворога дронами у квітні зросло на 8%

Київ • УНН

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У квітні українські дрони вразили понад 83 тисячі цілей, що на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла на 5%, пріоритетним є напрямок БпЛА.

Сирський: ураження ворога дронами у квітні зросло на 8%

У квітні українські дрони вразили понад 83 тисячі цілей, що на 8% більше, ніж у березні, ефективність зросла на 5%, повідомив у четвер Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах, наголосивши на важливості розвитку на напрямку дронів, пише УНН.

У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника. За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця нашими дронами уражено та знищено понад 83 тисячі цілей - це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%

- написав Сирський, подякувавши воїнам за результативність.

Головком ЗСУ при цьому вказав, що "нинішня високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще вищої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів".

"Напрямок БпЛА для нас пріоритетний, оскільки він дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я нашої піхоти", - зазначив Сирський за підсумками профільної наради з командирами підрозділів БпАК.

Масштабування та підготовка

Сирський також повідомив про завдання із масштабування підрозділів БпС до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей, доповіді про що заслухав.

Також ішлося про нарощення обсягів фахової підготовки операторів БпАК у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором - зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів.

У Збройних силах розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК. Першочергове завдання наших воїнів - це знищення операторів ворожих БпЛА та їх пунктів управління. У Силах безпілотних систем ЗС України успішно проведено апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань

- зазначив Сирський.

Доповідь про розвиток у рф безпілотних підрозділів

"Ворог також не спить, і ми не маємо права недооцінювати успіхи російського агресора у сфері безпілотних систем. Заслухав інформативну доповідь J2 про формування в росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів", - повідомив Сирський, наголосивши: "Поінформовані - отже, озброєні".

"Ми маємо утримувати взятий високий темп та випереджати ворога в галузі впровадження сучасних технологічних рішень на полі бою – використовуючи всі можливості нашого війська, суспільства, оборонно-промислового комплексу, а також допомогу країн-партнерів", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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