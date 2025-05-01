Сырский: поражение врага дронами в апреле возросло на 8%

В апреле украинские дроны поразили более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте, эффективность возросла на 5%, сообщил в четверг Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях, отметив важность развития на направлении дронов, пишет УНН.

В апреле подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины достигли достойных результатов в уничтожении противника. По данным командования СБС ВСУ, в течение месяца нашими дронами поражено и уничтожено более 83 тысяч целей - это на 8% больше, чем в марте. Эффективность поражения возросла еще на 5% - написал Сырский, поблагодарив воинов за результативность.

Главком ВСУ при этом указал, что "нынешняя высокотехнологичная война требует постоянного движения вперед, еще более высокой эффективности и масштабирования усилий на направлении дронов".

"Направление БПЛА для нас приоритетное, поскольку оно позволяет сдерживать врага и уничтожать его на расстоянии, сохраняя жизнь и здоровье нашей пехоты", - отметил Сырский по итогам профильного совещания с командирами подразделений БпАК.

Масштабирование и подготовка

Сырский также сообщил о задачах по масштабированию подразделений БпС до бригад и полков, их укомплектованию и наращиванию возможностей, доклады о чем заслушал.

Также речь шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов БпАК в учебных центрах, развитии взаимодействия армии с общественным сектором - в частности, подготовке в гражданских школах операторов дронов.

В Вооруженных силах разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БпАК. Первоочередная задача наших воинов - это уничтожение операторов вражеских БПЛА и их пунктов управления. В Силах беспилотных систем ВС Украины успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из оперативно-тактических группировок - отметил Сырский.

Доклад о развитии в рф беспилотных подразделений

"Враг тоже не спит, и мы не имеем права недооценивать успехи российского агрессора в сфере беспилотных систем. Заслушал информативный доклад J2 о формировании в россии войск БпС, развитии беспилотных подразделений в составе различных родов войск и сил, новых образцах российских БПЛА и наземных роботизированных комплексов", - сообщил Сырский, подчеркнув: "Информированы - значит, вооружены".

"Мы должны удерживать взятый высокий темп и опережать врага в области внедрения современных технологических решений на поле боя - используя все возможности нашего войска, общества, оборонно-промышленного комплекса, а также помощь стран-партнеров", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.