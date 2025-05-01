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Сирський: українські дрони знищили понад 160 тисяч ворожих цілей за 2 місяці

Київ • УНН

 • 3154 перегляди

У березні та квітні 2025 року українські дрони вразили понад 160 тисяч ворожих цілей. Головнокомандувач ЗСУ Сирський відзначив зростання ефективності БпЛА.

Сирський: українські дрони знищили понад 160 тисяч ворожих цілей за 2 місяці

У березні та квітні 2025 року українські безпілотні системи в черговий раз підтвердили свою ефективність. Було уражено більше 160 тисяч цілей, що пов'язані з окупантами. 

Про це передає УНН із посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський на сторінці у соцмережі.

Деталі

За останні два місяці — березень і квітень — наші дрони уразили та знищили понад 160 тисяч ворожих цілей. Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає. 

- зазначив генерал Сирський. 

Він також зауважив, що відповідна статистика доводить ворогові незаперечну істину - на українській землі загарбників не чекали.

Дякую нашим захисникам і захисницям за результативну бойову роботу,

- підкреслив Сирський.

Нагадаємо

У квітні українські дрони вразили понад 83 тисячі цілей, що на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла на 5%, пріоритетним є напрямок БпЛА.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року українські захисники ліквідували близько 155 тисяч російських військових.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна
Безпілотний літальний апарат
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