Сирський: українські дрони знищили понад 160 тисяч ворожих цілей за 2 місяці
Київ • УНН
У березні та квітні 2025 року українські дрони вразили понад 160 тисяч ворожих цілей. Головнокомандувач ЗСУ Сирський відзначив зростання ефективності БпЛА.
У березні та квітні 2025 року українські безпілотні системи в черговий раз підтвердили свою ефективність. Було уражено більше 160 тисяч цілей, що пов'язані з окупантами.
Про це передає УНН із посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський на сторінці у соцмережі.
Деталі
За останні два місяці — березень і квітень — наші дрони уразили та знищили понад 160 тисяч ворожих цілей. Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає.
Він також зауважив, що відповідна статистика доводить ворогові незаперечну істину - на українській землі загарбників не чекали.
Дякую нашим захисникам і захисницям за результативну бойову роботу,
Нагадаємо
У квітні українські дрони вразили понад 83 тисячі цілей, що на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла на 5%, пріоритетним є напрямок БпЛА.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року українські захисники ліквідували близько 155 тисяч російських військових.