Украина уразила по меньшей мере 4 вражеских корабля благодаря тому, что морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова. Взрывчатка была установлена на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли рашистов. Об этом говорится в материале американского издания The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

"После первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, что почти сделало невозможным удары с беспилотников. Поэтому команда главы СБУ Василия Малюка придумала альтернативу: закладка морских мин", - говорится в материале о работе морских дронов СБУ SeaBaby.

Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг.), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководьем.

По данным WSJ, в течение полутора месяцев СБУ отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября "Самум", ракетный корвет, взорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме: "Лодка все еще находится на ремонте в сухом доке".

"В течение следующих недель SeaBaby курсировал взад и вперед, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно", - рассказывает издание разговор с бригадным генералом СБУ Иваном Лукашевичем, более известный под позывным "Хантер".

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Как сообщается, 11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" во время входа в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он шел в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, очевидно безуспешно.

"Павел Державин" 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт, но во время выхода из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, посланный для его спасения, также наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

"Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, находящихся на службе в россии", - рассказывает WSJ о поражении судна с прозрачным дном "Владимир Козицкий".

По информации The Wall Street Journal, дистанционное минирование, которое сделали дроны СБУ Sea Baby-это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.

"Раньше морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы (СБУ, - ред.) делаем много вещей, которые до нас не делал еще никто в мире", — говорит собеседник в Службе.

Всего под руководством Василия Малюка Служба безопасности поразила 11 российских военных кораблей и Крымский мост, который рашисты до сих пор не могут использовать полноценно.

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