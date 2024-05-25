Глава СБУ: оснащенный РСЗО дрон "Sea Baby" может работать как по морским, так и наземным целям

Морской дрон "Sea Baby", оснащенный РСЗО "Град", используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственного огневого контакта в море. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает УНН.

Оснащенный РСЗО "Град" морской дрон "Sea Baby" используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственного огневого контакта в море - сказал Малюк.

Он добавил, что "Град" - это не единственное ноу-хау, которое СБУ использует на этом морском дроне.

Там есть много других разновидностей вооружения, которые дрон несет на себе как многоцелевая платформа, но об этом рассказывать не будем, чтобы не помогать нашим врагам - отметил Малыш.

По его словам, российские военные корабли сейчас скрываются в порту Новороссийска, но они не могут чувствовать себя в безопасности, потому что дроны СБУ их и там достают, как это было с большим десантным кораблем "Оленегорский горняк" летом прошлого года.

В общем дроны СБУ поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост.

Напомним

Морские дроны СБУ "Sea Baby", на которые украинцы собирали средства через платформу "UNITED24", отныне оснащены системами "Град" и уже активно "минусуют" оккупантов. В частности, "Sea Baby" отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.