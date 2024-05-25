Голова СБУ: оснащений РСЗВ дрон “Sea Baby” може працювати як по морських, так і наземних цілях
Київ • УНН
Морський безпілотник Sea Baby, оснащений системою залпового вогню "Град", використовується Службою безпеки України для ураження наземних цілей у прибережній зоні та для прямого вогневого контакту на морі.
Морський дрон "Sea Baby", оснащений РСЗВ "Град", використовується для ураження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає УНН.
Оснащений РСЗВ "Град" морський дрон "Sea Baby" використовується для ураження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі
Він додав, що "Град" - це не єдине ноу-хау, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.
Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам
За його словами, російські військові кораблі зараз переховуються в порту новоросійська, але вони не можуть почуватися в безпеці, бо дрони СБУ їх і там дістають, як це було з великим десантним кораблем "Оленегорський горняк" влітку минулого року.
Загалом дрони СБУ уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.
Нагадаємо
Морські дрони СБУ "Sea Baby", на які українці збирали кошти через платформу "UNITED24", відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" окупантів. Зокрема, "Sea Baby" відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.