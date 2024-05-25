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Голова СБУ: оснащений РСЗВ дрон “Sea Baby” може працювати як по морських, так і наземних цілях

Київ • УНН

 • 23629 перегляди

Морський безпілотник Sea Baby, оснащений системою залпового вогню "Град", використовується Службою безпеки України для ураження наземних цілей у прибережній зоні та для прямого вогневого контакту на морі.

Морський дрон "Sea Baby", оснащений РСЗВ "Град", використовується для ураження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає УНН.

Оснащений РСЗВ "Град" морський дрон "Sea Baby" використовується для ураження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі 

- сказав Малюк.

Він додав, що "Град" - це не єдине ноу-хау, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.

Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам 

- зазначив Малюк.

За його словами, російські військові кораблі зараз переховуються в порту новоросійська, але вони не можуть почуватися в безпеці, бо дрони СБУ їх і там дістають, як це було з великим десантним кораблем "Оленегорський горняк" влітку минулого року.

Загалом дрони СБУ уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.

Нагадаємо

Морські дрони СБУ "Sea Baby", на які українці збирали кошти через платформу "UNITED24", відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" окупантів. Зокрема, "Sea Baby" відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Павло Башинський

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