Силы обороны успешно поразили ряд объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важные цели российской федерации в ночь на 20 и в ночь на 21 июня. В частности ночью был нанесен успешный удар по местам хранения "Shahed-136/Герань-2", учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенным в краснодарском крае. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

"Силы обороны Украины успешно поразили ряд объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важные цели российской федерации", - говорится в заявлении Генштаба.

В частности, в ночь на 20 июня подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали склад горюче-смазочных материалов врага в ьамбовской области, а также нефтебазу "Энемская", что в республике адыгея.

В районе нефтебазы "Энемская" зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение состава горюче-смазочных материалов противника в тамбовской области. Известно о повреждении как минимум одной емкости с нефтепродуктами.

Уже в ночь на 21 июня беспилотными авиационными комплексами атакованы Афинский, сельский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме этого, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в брянской области и временно оккупированном Крыму.

Информация о поражении вражеских целей уточняется.

Также, сегодня ночью силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно - экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию рф против Украины", - резюмировали в Генштабе.

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