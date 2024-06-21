Киев • УНН
Министерство обороны россии утверждает, что средства ПВО перехватили 114 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря, краснодарским краем и волгоградской областью.
российское министерство обороны утверждает, что в ночь на 21 июня ПВО перехватило 114 дронов на территории Крыма и акваторией Черного моря, а также в краснодарском крае рф и волгоградской области. Об этом передает УНН.
Детали
В мо рф говорят, что ночью якобы сбили 70 беспилотников над территорией аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря, 43 - над территорией краснодарского края и один над территорией волгоградской области.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Незаконно назначенный "губернатор" Севастополя михаил разводжаев заявляет, что в районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава.
Губернатор краснодарского края рф вениамин кондратьев сообщил о гибели сотрудника котельной в результате ночной атаки в столице региона. Ранее сообщалось о повреждениях в котельной.
Дополнение
Около часа ночи город ейск в краснодарском крае рф атаковали дроны. ASTRA отмечает, что в ейске расположен военный аэродром.
В городе также сообщалось о пожаре после атаки БПЛА. Кроме того, этой ночью взрывы также слышны в краснодаре, северском районе края и в энеме в адыгее.