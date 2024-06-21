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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2976 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У міноборони рф заявили про нічну атаку понад сотні безпілотників: що відомо

Київ • УНН

 • 25186 перегляди

міністерство оборони росії стверджує, що засоби ППО перехопили 114 безпілотників над Кримом, акваторією Чорного моря, краснодарським краєм і волгоградською областю.

У міноборони рф заявили про нічну атаку понад сотні безпілотників: що відомо

російське міністерство оборони стверджує, що у ніч на 21 червня ППО перехопило 114 дронів  над територією Криму і акваторією Чорного моря, а також в краснодарському краї рф  і волгоградській області. Про це передає УНН

Деталі

В мо рф кажуть, що вночі нібито збили 70 безпілотників над територією анексованого Криму і над акваторією Чорного моря, 43 - над територією краснодарського краю і один над територією волгоградської області.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Незаконно призначений "губернатор" Севастополя михайло разводжаєв заявляє,  що у районі Монастирського шосе внаслідок падіння осколків від збитих БПЛА загорілася трава. 

Губернатор краснодарського краю рф веніамін кондратьєв повідомив про загибель співробітника котельні внаслідок нічної атаки в столиці регіону. Раніше повідомлялось про пошкодження в котельні.

Доповнення 

Близько першої години ночі місто єйськ у краснодарському краї рф атакували дрони. ASTRA зазначає, що у єйську розташований військовий аеродром.

У місті також повідомлялось про пожежу після атаки БпЛА. Крім того, цієї ночі вибухи також чути в краснодарі, сіверському районі краю і в енемі в адигеї.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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