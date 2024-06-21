У міноборони рф заявили про нічну атаку понад сотні безпілотників: що відомо
Київ • УНН
міністерство оборони росії стверджує, що засоби ППО перехопили 114 безпілотників над Кримом, акваторією Чорного моря, краснодарським краєм і волгоградською областю.
російське міністерство оборони стверджує, що у ніч на 21 червня ППО перехопило 114 дронів над територією Криму і акваторією Чорного моря, а також в краснодарському краї рф і волгоградській області. Про це передає УНН.
Деталі
В мо рф кажуть, що вночі нібито збили 70 безпілотників над територією анексованого Криму і над акваторією Чорного моря, 43 - над територією краснодарського краю і один над територією волгоградської області.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Незаконно призначений "губернатор" Севастополя михайло разводжаєв заявляє, що у районі Монастирського шосе внаслідок падіння осколків від збитих БПЛА загорілася трава.
Губернатор краснодарського краю рф веніамін кондратьєв повідомив про загибель співробітника котельні внаслідок нічної атаки в столиці регіону. Раніше повідомлялось про пошкодження в котельні.
Доповнення
Близько першої години ночі місто єйськ у краснодарському краї рф атакували дрони. ASTRA зазначає, що у єйську розташований військовий аеродром.
У місті також повідомлялось про пожежу після атаки БпЛА. Крім того, цієї ночі вибухи також чути в краснодарі, сіверському районі краю і в енемі в адигеї.