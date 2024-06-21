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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61770 перегляди

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Дрони атакували Єйськ у Краснодарському краї

Київ • УНН

 • 31148 перегляди

У Росії пролунали вибухи та почалася пожежа на військовому аеродрому поблизу міста Єйськ, що у Краснодарському краї.

Дрони атакували Єйськ у Краснодарському краї

Близько першої години ночі місто Єйськ у Краснодарському краї РФ атакували дрони. Про це у повідомило російське опозиційне видання ASTRA із посиланням на місцевих мешканців, передає УНН.

Деталі

ASTRA зазначає, що у Єйську розташований військовий аеродром.

У місті також повідомляють про пожежу після атаки БпЛА. Крім того, цієї ночі вибухи також чути в Краснодарі, Сіверському районі краю і в Енемі в Адигеї.

Місцева влада заявила про наймасштабнішу атаку БпЛА на Краснодарський край.

"Загальна кількість дронів може бути під сотню", - вказують місцеві Telegram-канали.

Дрони СБУ вразили нафтобази в росії – джерела20.06.24, 11:27 • 21306 переглядiв

Лілія Подоляк

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