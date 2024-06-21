Дрони атакували Єйськ у Краснодарському краї
Київ • УНН
У Росії пролунали вибухи та почалася пожежа на військовому аеродрому поблизу міста Єйськ, що у Краснодарському краї.
Близько першої години ночі місто Єйськ у Краснодарському краї РФ атакували дрони. Про це у повідомило російське опозиційне видання ASTRA із посиланням на місцевих мешканців, передає УНН.
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ASTRA зазначає, що у Єйську розташований військовий аеродром.
У місті також повідомляють про пожежу після атаки БпЛА. Крім того, цієї ночі вибухи також чути в Краснодарі, Сіверському районі краю і в Енемі в Адигеї.
Місцева влада заявила про наймасштабнішу атаку БпЛА на Краснодарський край.
"Загальна кількість дронів може бути під сотню", - вказують місцеві Telegram-канали.
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