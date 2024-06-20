Дрони СБУ вразили нафтобази в росії – джерела
Київ • УНН
Безпілотники СБУ завдали ударів по нафтобазах у тамбовській області рф та республіці адигея, що знизило економічний і військовий потенціал росії для ведення війни проти України.
Цієї ночі спецпризначенці СБУ вразили в росії склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". "Бавовна" палала на нафтобазах в тамбовській області та у республіці адигея у рф. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
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"Дрони СБУ продовжують скорочувати економічний та військовий потенціал росії для ведення війни проти України", - заявили джерела УНН.
За інформацію наших джерел, цієї ночі спецпризначенці Служби вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".Співрозмовник повідомив, що на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.
Удари СБУ по підприємствах, які працюють на ВПК рф, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку
Окрім того, джерело УНН зазначило, що загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували нафтобази в адигеї та тамбовській області у рф уночі.