Этой ночью спецназовцы СБУ поразили в россии состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". "Хлопок" пылал на нефтебазах в Тамбовской области и в Республике Адыгея в рф. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

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"Дроны СБУ продолжают сокращать экономический и военный потенциал россии для ведения войны против Украины", - заявили источники УНН.

По информации наших источников, этой ночью спецназовцы службы поразили состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".Собеседник сообщил, что на этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии. После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались пожары.

Удары СБУ по предприятиям, работающим на ВПК рф, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют страну-агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры. Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, который уже обременен санкциями и другими экономическими вызовами. Служба и дальше будет работать в этом направлении - отметил информированный источник.

Кроме того, источник УНН отметил, что в целом дроны СБУ совершили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Дополнение

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали нефтебазы в Адыгее и Тамбовской области в рф ночью.