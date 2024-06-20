У рф вночі атакували нафтобази в адигеї та тамбовській області - росЗМІ
Київ • УНН
Вночі безпілотники атакували нафтобази в адигеї і тамбовській області росії і викликали пожежі, в той час як мо рф стверджувало, що російські засоби ППО нібито перехопили кілька безпілотників над кількома регіонами.
Безпілотники атакували нафтобази в адигеї та тамбовській області в рф уночі, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.
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Як повідомляється, внаслідок нічного прильоту дронів на НПЗ "лукойл-югнафтопродукт" у селищі енем у тахтамукайському районі адигеї розпочалася пожежа. Попередньо ніхто не постраждав.
Також зазначається, що до ранку спалахнула платонівська нафтобаза поряд із селом платонівка під тамбовом.
Окрім того, телеграм-канали повідомляли про приліт на афіпський НПЗ у краснодарському краї рф, оперштаб регіону це спростувував.
Повідомляють про атаку дронів на НПЗ у Краснодарському краї РФ20.06.24, 04:13 • 49374 перегляди
Міноборони рф стверджує, що за ніч їхньою ППО "перехоплено" та "знищено" у рф 6 БПЛА над територією республіки адигея, 3 БПЛА над територією брянської області, 3 БПЛА над територією краснодарського краю, 1 БПЛА над територією ростовської області, 1 БПЛА над територією бєлгородської області і 1 БПЛА над територією орловської області.