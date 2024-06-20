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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Повідомляють про атаку дронів на НПЗ у Краснодарському краї РФ

Київ • УНН

 • 49374 перегляди

Повідомлялося про атаку безпілотника на Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії, яка призвела до вибухів і пожежі.

Повідомляють про атаку дронів на НПЗ у Краснодарському краї РФ

У Російських ЗМІ повідомляють, що безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Про це пише телеграм-канал Astra, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що жителі селища Енем в Адигеї та селища Афіпський у Краснодарському краї повідомили про вибухи і пожежі.

В оперштабі Кубані заявили, що "інформація про пожежу на Афипському НПЗ не є достовірною".

Телеграм-канал Astra виклав відео пожежі на НПЗ і зазначив, що влада мовчить.

Дрони намагались атакувати НПЗ в ярославській області рф - росЗМІ 10.06.24, 10:52 • 22694 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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