Повідомляють про атаку дронів на НПЗ у Краснодарському краї РФ
Київ • УНН
Повідомлялося про атаку безпілотника на Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії, яка призвела до вибухів і пожежі.
У Російських ЗМІ повідомляють, що безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Про це пише телеграм-канал Astra, передає УНН.
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Зазначається, що жителі селища Енем в Адигеї та селища Афіпський у Краснодарському краї повідомили про вибухи і пожежі.
В оперштабі Кубані заявили, що "інформація про пожежу на Афипському НПЗ не є достовірною".
Телеграм-канал Astra виклав відео пожежі на НПЗ і зазначив, що влада мовчить.
Дрони намагались атакувати НПЗ в ярославській області рф - росЗМІ 10.06.24, 10:52 • 22694 перегляди