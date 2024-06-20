Сообщалось об атаке беспилотника на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, которая привела к взрывам и пожару.
В российских СМИ сообщают, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Об этом пишет телеграм-канал Astra, передает УНН.
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Отмечается, что жители поселка Энем в Адыгее и поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрывах и пожарах.
В оперштабе Кубани заявили, что"информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной".
Телеграм-канал Astra выложил видео пожара на НПЗ и отметил, что власти молчат.
Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ10 июня 2024, 07:52 • 22154 просмотра