Дроны пытались атаковать НПЗ в ярославской области рф - росСМИ

Дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в ярославской области рф в ночь на 10 июня. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

"РИА-Новости" со ссылкой на "власти региона" писали, что в ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры. Губернатор области михаил евраев пока не комментировал информацию.

Тем временем издание Mash писало о попытке атаки трех дронов на нефтеперерабатывающий завод в области. По их данным, с 3 до 5 утра российская ПВО якобы уничтожила дроны на подлете в областной центр.

По данным Mash, это четвертая атака на ярославскую область. Последняя была в марте 2024 года.

Дополнение

Как сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, был атакован Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО "Славнефть-ЯНОС"), который производит 15 млн тонн нефти в год.

Находится он на расстоянии почти 1 тыс. км от границы Украины.

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