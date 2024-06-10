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В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре
В россии аэропорт казани был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотника, в то время как в двухэтажном ангаре в самаре вспыхнул крупный пожар.
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна
Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ, считает эксперт.
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов
На предприятии в городе Ромны Сумской области загорелся двухэтажный цех с большим количеством горючих материалов, пожар локализован, но его ликвидация продолжается.
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов
На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы
Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за то, что он бросил гранату в окно квартиры своего брата из-за имущественного спора, ранив прохожую.
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Как отметил член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, участники серых схем экспорта зерна должны быть наказаны в соответствии с уголовным законодательством за уклонение от уплаты налогов, подделку документов и отмывание денег.
Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный обменный курс на 10 июня на уровне 40,2485 грн/доллар.
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА.
россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области
Житель Часового Яра в Донецкой области погиб в результате российского обстрела 9 июня.