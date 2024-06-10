В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
telegramТелеграмма
polshaПольша
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  34233 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  42780 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  48626 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  172923 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174120 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151957 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107388 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90221 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86170 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Новости по теме
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

  •  9482 просмотра
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

  •  8905 просмотра
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Эксклюзив

  •  32055 просмотра
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

  •  9309 просмотра
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

  •  11573 просмотра
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

  •  10924 просмотра
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Эксклюзив

  •  40166 просмотра
Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

  •  11215 просмотра
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

  •  12861 просмотра
россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

  •  12821 просмотра

Популярные

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

  •  56159 просмотра
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

  •  77167 просмотра
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

  •  79723 просмотра
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

  •  89968 просмотра
Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

  •  76115 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  202310 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  206224 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  209702 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  209016 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  195416 просмотра

В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

В россии аэропорт казани был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотника, в то время как в двухэтажном ангаре в самаре вспыхнул крупный пожар.

Новости Мира •   •  9482 просмотра
В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.

Новости Мира •   •  8905 просмотра
Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ, считает эксперт.

Экономика •   •  32055 просмотра
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

На предприятии в городе Ромны Сумской области загорелся двухэтажный цех с большим количеством горючих материалов, пожар локализован, но его ликвидация продолжается.

Общество •   •  9309 просмотра
На Сумщине загорелся цех предприятия с большим количеством горючих материалов

За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.

Война •   •  11573 просмотра
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов

Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за то, что он бросил гранату в окно квартиры своего брата из-за имущественного спора, ранив прохожую.

Киев •   •  10924 просмотра
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Как отметил член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, участники серых схем экспорта зерна должны быть наказаны в соответствии с уголовным законодательством за уклонение от уплаты налогов, подделку документов и отмывание денег.

Экономика •   •  40166 просмотра
Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный обменный курс на 10 июня на уровне 40,2485 грн/доллар.

Экономика •   •  11215 просмотра
Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек

Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА.

политика •   •  12861 просмотра
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА

россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области

Житель Часового Яра в Донецкой области погиб в результате российского обстрела 9 июня.

Война •   •  12821 просмотра
россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области