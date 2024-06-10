В рф снова неспокойно: аэропорт казани закрыт из-за дроновой угрозы, крупный пожар в самаре

В рф снова неспокойно: аэропорт rазани закрыли из-за "угрозы атаки БПЛА", а в cамаре - масштабный пожар в двухэтажном ангаре, сообщают российские телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.

Детали

Аэропорт казани временно закрыли: рейсы не принимают и не отправляют "по соображениям безопасности". По данным российского телеграмм-канала SHOT, это связано "с угрозой атаки БПЛА".

"Небо над казанью снова закрыли. Аэропорт не работает. Рейсы, следующие в аэропорт "казань", перенаправлены на запасные аэродромы в бегишево и самару", - отмечает местный телеграм-канал.

В самаре тем временем заметили густой дым, очевидцы показывают фото и видео пожара из разных уголков города. Местные публики сообщали, что якобы горит склад пиломатериалов.

По данным мчс рф по самарской области, как отмечается, им поступило сообщение о пожаре в мебельном цехе в самаре. И на месте установлено, что "происходит горение двухэтажного ангара, есть угроза распространения, площадь пожара 500 кв.".

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