У рф знову неспокійно: аеропорт казані закритий через дронову загрозу, велика пожежа в самарі
Київ • УНН
У росії аеропорт казані був тимчасово закритий через загрозу атаки безпілотника, в той час як в двоповерховому ангарі в самарі спалахнула велика пожежа.
У рф знову неспокійно: аеропорт казані закрили через "загрозу атаки БПЛА", а в самарі - масштабна пожежа у двоповерховому ангарі, повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ, пише УНН.
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Аеропорт казані тимчасово закрили: рейси не приймають і не відправляють "із міркувань безпеки". За даними російського телеграм-каналу SHOT, це пов'язано "із загрозою атаки БПЛА".
"Небо над казанню знову закрили. Аеропорт не працює. Рейси, що прямують в аеропорт "казань", перенаправлені на запасні аеродроми в бегішево і самару", - зазначає місцевий телеграм-канал.
У самарі тим часом помітили густий дим, очевидці показують фото та відео пожежі з різних куточків міста. Місцеві пабліки повідомляли, що нібито горить склад пиломатеріалів.
За даними мнс рф по самарській області, як зазначається, їм надійшло повідомлення про пожежу в меблевому цеху в самарі. І на місці встановлено, що "відбувається горіння двоповерхового ангару, є загроза розповсюдження, площа пожежі 500 кв.".
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