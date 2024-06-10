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У рф знову неспокійно: аеропорт казані закритий через дронову загрозу, велика пожежа в самарі

У рф знову неспокійно: аеропорт казані закритий через дронову загрозу, велика пожежа в самарі

Київ • УНН

 • 21311 перегляди

У росії аеропорт казані був тимчасово закритий через загрозу атаки безпілотника, в той час як в двоповерховому ангарі в самарі спалахнула велика пожежа.

У рф знову неспокійно: аеропорт казані закрили через "загрозу атаки БПЛА", а в самарі - масштабна пожежа у двоповерховому ангарі, повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Аеропорт казані тимчасово закрили: рейси не приймають і не відправляють "із міркувань безпеки". За даними російського телеграм-каналу SHOT, це пов'язано "із загрозою атаки БПЛА".

"Небо над казанню знову закрили. Аеропорт не працює. Рейси, що прямують в аеропорт "казань", перенаправлені на запасні аеродроми в бегішево і самару", - зазначає місцевий телеграм-канал.

У самарі тим часом помітили густий дим, очевидці показують фото та відео пожежі з різних куточків міста. Місцеві пабліки повідомляли, що нібито горить склад пиломатеріалів.

За даними мнс рф по самарській області, як зазначається, їм надійшло повідомлення про пожежу в меблевому цеху в самарі. І на місці встановлено, що "відбувається горіння двоповерхового ангару, є загроза розповсюдження, площа пожежі 500 кв.".

Українські безпілотники атакували буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" рф у Таганрозькій затоці10.06.24, 08:18 • 21835 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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