Українські безпілотники атакували буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" рф у Таганрозькій затоці
Київ • УНН
Безпілотники Збройних Сил України атакували і пошкодили буксир і баржу рф у Таганрозькій затоці, розташованій в північно-східній частині Азовського моря.
Безпілотники ЗСУ атакували буксир та баржу рф в Таганрозької затоці. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У рф заявили про атаку безпілотників на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" в Таганрозької затоці.
Капітан буксира доповів, що внаслідок атаки у баржі є незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення
Додамо
Таганрозька затока розташована в північно-східній частині Азовського моря і є її найбільшою затокою.
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