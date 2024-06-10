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Українські безпілотники атакували буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" рф у Таганрозькій затоці

Українські безпілотники атакували буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" рф у Таганрозькій затоці

Київ • УНН

 • 21835 перегляди

Безпілотники Збройних Сил України атакували і пошкодили буксир і баржу рф у Таганрозькій затоці, розташованій в північно-східній частині Азовського моря.

Безпілотники ЗСУ атакували буксир та баржу рф в Таганрозької затоці. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У рф заявили про атаку безпілотників на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" в Таганрозької затоці.

Капітан буксира доповів, що внаслідок атаки у баржі є незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення

Додамо

Таганрозька затока розташована в північно-східній частині Азовського моря і є її найбільшою затокою.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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