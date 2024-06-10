Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

Беспилотники ВСУ атаковали буксир и баржу рф в Таганрогском заливе. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В рф заявили об атаке беспилотников на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе.

Капитан буксира доложил, что в результате атаки у биржи есть незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения

Добавим

Таганрогский залив расположен в северо-восточной части Азовского моря и является его самым большим заливом.

рф потеряла 1190 военнослужащих за день