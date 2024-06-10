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Дрони намагались атакувати НПЗ в ярославській області рф - росЗМІ

Дрони намагались атакувати НПЗ в ярославській області рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 22694 перегляди

Безпілотники спробували атакувати нафтопереробний завод в ярославській області росії в ніч на 10 червня.

Дрони намагались атакувати нафтопереробний завод у ярославській області рф у ніч на 10 червня. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН

"РИА-Новости" з посиланням на "владу регіону" писали, що у ярославській області запобігли атаці БПЛА на об'єкти інфраструктури. Губернатор області михайло євраєв поки не коментував інформацію. 

Тим часом видання Mash писало про спробу атаки трьох дронів на нафтопереробний завод в області. За їх даними, із 3 до 5 ранку російська ППО нібито знищила дрони на підльоті до обласного центру. 

За даними Mash, це четверта атака на ярославську область. Остання була в березні 2024 року.

Доповнення

Як вказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, був атакований Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС"), який виробляє 15 млн тон нафти в рік. 

Знаходиться він на відстані  майже 1 тис. км від кордону України. 

У рф знову неспокійно: аеропорт казані закритий через дронову загрозу, велика пожежа в самарі10.06.24, 10:05 • 21311 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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