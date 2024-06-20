Ночью беспилотники атаковали нефтебазы в адыгее и тамбовской области россии и вызвали пожары, в то время как мо рф утверждало, что российские средства ПВО якобы перехватили несколько беспилотников над несколькими регионами.
Беспилотники атаковали нефтебазы в адыгее и тамбовской области в рф ночью, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в результате ночного прилета дронов на НПЗ "лукойл-югнефтепродукт" в поселке энем в тахтамукайском районе адыгеи начался пожар. Предварительно никто не пострадал.
Также отмечается, что к утру вспыхнула платоновская нефтебаза рядом с селом платоновка под тамбовом.
Кроме того, телеграмм-каналы сообщали о прилете на афипский НПЗ в краснодарском крае рф, оперштаб региона это опроверг.
Сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ20 июня 2024, 01:13 • 38797 просмотров
Минобороны рф утверждает, что за ночь их ПВО "перехвачено" и "уничтожено" в рф 6 БПЛА над территорией республики адыгея, 3 БПЛА над территорией брянской области, 3 БПЛА над территорией краснодарского края, 1 БПЛА над территорией ростовской области, 1 БПЛА над территорией белгородской области и 1 БПЛА над территорией орловской области.