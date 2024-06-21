Около часа ночи город Ейск в Краснодарском крае РФ атаковали дроны. Об этом в сообщило российское оппозиционное издание ASTRA со ссылкой на местных жителей, передает УНН.

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ASTRA отмечает, что в Ейске расположен военный аэродром.

В городе также сообщают о пожаре после атаки БПЛА. Кроме того, этой ночью взрывы также слышны в Краснодаре, Северском районе края и в Энеме в Адыгее.

Местные власти заявили о самой масштабной атаке БпЛА на Краснодарский край.

"Общее количество дронов может быть под сотню", - указывают местные Telegram-каналы.

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