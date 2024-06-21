В Генштабі підтвердили ураження низки об’єктів рф 20 червня та 21 червня
Київ • УНН
20-21 червня Сили оборони України успішно завдали ударів по декількох російських нафтопереробних заводах, складах палива і сховищах безпілотних літальних апаратів в росії і окупованому Криму, підірвавши військовий і економічний потенціал росії.
Сили оборони успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації у ніч на 20 та у ніч на 21 червня. Зокрема вночі було завдано успішного удару по місцях зберігання "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в краснодарському краї. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН.
"Сили оборони України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації", - йдеться у заяві Генштабі.
Зокрема, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в ьамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в республіці адигея.
В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.
Уже у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в брянській області та тимчасово окупованому Криму.
Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.
Також, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію рф проти України", - резюмували у Генштабі.
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