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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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В Генштабі підтвердили ураження низки об’єктів рф 20 червня та 21 червня

Київ • УНН

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20-21 червня Сили оборони України успішно завдали ударів по декількох російських нафтопереробних заводах, складах палива і сховищах безпілотних літальних апаратів в росії і окупованому Криму, підірвавши військовий і економічний потенціал росії.

В Генштабі підтвердили ураження низки об’єктів рф 20 червня та 21 червня

Сили оборони успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації у ніч на 20 та у ніч на 21 червня. Зокрема вночі було  завдано успішного удару по місцях зберігання "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в краснодарському краї. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН

"Сили оборони України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації", - йдеться у заяві Генштабі. 

Зокрема, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в ьамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в республіці адигея.

В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.

Уже у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

Також, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію рф проти України", - резюмували у Генштабі. 

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Тетяна Краєвська

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