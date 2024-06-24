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Sea Baby уразили 4 російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню: деталі спецоперацій

Київ • УНН

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Українські безпілотники Sea Baby СБУ встановили понад 15 підводних мін поблизу Криму, вразивши таким чином 4 російських військових корабля, включаючи корвет "Самум" і патрульний катер "Павло Державін".

Sea Baby уразили 4 російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню: деталі спецоперацій

Україна уразила щонайменше 4 ворожі кораблі завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі рашистів. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Wall Street Journal, передає УНН

Деталі

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда Голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу: закладання морських мін, - ідеться в матеріалі про роботу морських дронів СБУ SeaBaby. 

Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів (180 кг.), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям.

За даними WSJ, протягом півтора місяця СБУ відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. 14 вересня "Самум", ракетний корвет, підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі: "Човен досі на ремонті в сухому доку".

"Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль, заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", - переповідає видання розмову з бригадним генералом СБУ Іваном Лукашевичем, більш відомий під позивним "Хантер".

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Як повідомляється, 11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно.

"Павло Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту.

"Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії", - розповідає WSJ про ураження судна з прозорим дном "Владімір Козіцький".

За інформацією The Wall Street Journal, дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Sea Baby – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

"Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ, - ред.) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі", — говорить співрозмовник у Службі.

Загалом під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки уразила 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який рашисти досі не можуть використовувати повноцінно.

Голова СБУ: оснащений РСЗВ дрон “Sea Baby” може працювати як по морських, так і наземних цілях25.05.24, 15:06 • 23633 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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