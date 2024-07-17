Год назад СБУ во второй раз ударила по Крымскому мосту: как это было
Киев • УНН
В прошлом году СБУ во второй раз успешно нанесла удар по Крымскому мосту, когда морские беспилотники Sea Baby протаранили опоры моста, отрезав критически важную логистическую артерию для российских войск на юге Украины.
В прошлом году СБУ во второй раз влупила по Крымскому мосту, тогда морские дроны Sea Baby протаранили опоры моста, передает УНН.
В СБУ напомнили, что 17 июля 2023 года морские дроны Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными под носом у россиян и разрушить одну секцию моста и существенно повредить другую.
Эта спецоперация перерезала логистическую артерию, которая подпитывала российские войска на юге Украины. Это была вторая успешная атака СБУ на Крымский мост.
Первая состоялась в октябре 2022 года. Тогда Служба безопасности поразила мост с помощью грузовика начиненного взрывчаткой.
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«СБУ реализовала две абсолютно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. Обе были успешными», - сказал глава СБУ Василий Малюк.
Малыш также заявлял, что Крымский мост - обречен, ведь это незаконное построение на территории Украины.
С военной точки зрения - это перерезание логистической артерии. Когда мы впервые его поразили 8 октября 2022 года, то они его восстанавливали более 8 месяцев. Все средства поражения, военную технику, вооружение они в то время переправляли уже альтернативно понтонной переправой, мост полноценно не функционировал
Дополнение
В мае этого года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос, почему Керченский мост до сих пор стоит и нет обстрелов москвы и порта в новороссийске заявил, что на все свое время и работа продолжается.