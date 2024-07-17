Год назад СБУ во второй раз ударила по Крымскому мосту: как это было

В прошлом году СБУ во второй раз влупила по Крымскому мосту, тогда морские дроны Sea Baby протаранили опоры моста, передает УНН.

В СБУ напомнили, что 17 июля 2023 года морские дроны Sea Baby протаранили опоры Крымского моста. Более 20 часов беспилотники СБУ двигались двумя группами в направлении цели. Им удалось пройти незамеченными под носом у россиян и разрушить одну секцию моста и существенно повредить другую.

Эта спецоперация перерезала логистическую артерию, которая подпитывала российские войска на юге Украины. Это была вторая успешная атака СБУ на Крымский мост.

Первая состоялась в октябре 2022 года. Тогда Служба безопасности поразила мост с помощью грузовика начиненного взрывчаткой.

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«СБУ реализовала две абсолютно уникальные и разные по замыслу спецоперации, чтобы поразить мост с суши и с моря. Обе были успешными», - сказал глава СБУ Василий Малюк.

Малыш также заявлял, что Крымский мост - обречен, ведь это незаконное построение на территории Украины.

С военной точки зрения - это перерезание логистической артерии. Когда мы впервые его поразили 8 октября 2022 года, то они его восстанавливали более 8 месяцев. Все средства поражения, военную технику, вооружение они в то время переправляли уже альтернативно понтонной переправой, мост полноценно не функционировал - рассказывал Малыш.

Дополнение

В мае этого года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос, почему Керченский мост до сих пор стоит и нет обстрелов москвы и порта в новороссийске заявил, что на все свое время и работа продолжается.