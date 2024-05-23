"На все свій час": Юсов про удари по Кримському мосту, москві та порту в новоросійську

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, відповідаючи на питання, чому Керченський міст досі стоїть та немає обстрілів москви та порту в новоросійську заявив, що на все свій час та робота триває. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

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У нас щотижня, по декілька разів на тиждень українці прокидаються від прекрасних новин про гуркіт і бавовну на росії. Ми часто офіційно не коментуємо, що там відбувається. Буквально нещодавно ворог заявив, що Севастополь і новоросійськ атакували понад 100 дронів. Тобто, все добре. Просто на все свій час, робота триває,