"На все свій час": Юсов про удари по Кримському мосту, москві та порту в новоросійську
Київ • УНН
За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, робота над ударами по Кримському мосту, москві та порту в новоросійську триває.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, відповідаючи на питання, чому Керченський міст досі стоїть та немає обстрілів москви та порту в новоросійську заявив, що на все свій час та робота триває. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
У нас щотижня, по декілька разів на тиждень українці прокидаються від прекрасних новин про гуркіт і бавовну на росії. Ми часто офіційно не коментуємо, що там відбувається. Буквально нещодавно ворог заявив, що Севастополь і новоросійськ атакували понад 100 дронів. Тобто, все добре. Просто на все свій час, робота триває,
Нагадаємо
Як повідомляли джерела УНН, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на Виборзькій нафтобазі. В результаті операції знищено три резервуари з пальним.