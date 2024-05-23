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"На все свій час": Юсов про удари по Кримському мосту, москві та порту в новоросійську

"На все свій час": Юсов про удари по Кримському мосту, москві та порту в новоросійську

Київ • УНН

 • 61821 перегляди

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, робота над ударами по Кримському мосту, москві та порту в новоросійську триває.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, відповідаючи на питання, чому Керченський міст досі стоїть та немає обстрілів москви та порту в новоросійську заявив, що на все свій час та робота триває. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

У нас щотижня, по декілька разів на тиждень українці прокидаються від прекрасних новин про гуркіт і бавовну на росії. Ми часто офіційно не коментуємо, що там відбувається. Буквально нещодавно ворог заявив, що Севастополь і новоросійськ атакували понад 100 дронів. Тобто, все добре. Просто на все свій час, робота триває,

- сказав Юсов.

Нагадаємо

Як повідомляли джерела УНН, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на Виборзькій нафтобазі. В результаті операції знищено три резервуари з пальним.

Павло Башинський

Павло Башинський

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