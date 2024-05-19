В ніч на 19 травня внаслідок операції ГУР МО в ленінградській області було атаковано виборзьку нафтобазу - джерела

Як повідомляють джерела УНН, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на Виборзькій нафтобазі. В результаті операції знищено три резервуари з пальним.

Мешканці Виборгу повідомляють у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде