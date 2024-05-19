В ніч на 19 травня внаслідок операції ГУР МО в ленінградській області було атаковано виборзьку нафтобазу - джерела
Київ • УНН
Як повідомили джерела УНН, три вибухові пристрої знищили три цистерни з пальним на Виборзькій нафтобазі в росії. Після цього на території НПЗ розпочалась пожежа.
Як повідомляють джерела УНН, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на Виборзькій нафтобазі. В результаті операції знищено три резервуари з пальним.
Мешканці Виборгу повідомляють у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.
Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде
Foreign Affairs: українські удари по російських НПЗ працюють ефективніше, ніж західні санкції 08.05.24, 14:33 • 14916 переглядiв
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В ніч на 19 травня безпілотники СБУ атакували російський військовий аеродром Кущевська та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Внаслідок атаки дронів НПЗ вимушено призупинив роботу на невизначений термін.