Foreign Affairs: українські удари по російських НПЗ працюють ефективніше, ніж західні санкції

Наразі українські дронові атаки по нафтопереробних заводах рф впливають на економіку рф, чи не більше за санкційний режим Заходу. Про це йдеться у публікації Foreign Affairs "Чому Україна має продовжувати завдавати ударів по російських НПЗ", передає УНН.

Деталі

Відомо, що жовтня Україна завдала щонайменше 20 ударів по російських НПЗ. Таким чином київ прагне зірвати постачання пального до військ рф і скоротити прибутки москви.

До кінця березня Україна знищила близько 14% російських нафтопереробних потужностей і змусила російський уряд запровадити шестимісячну заборону на експорт бензину.

Один з найбільших виробників нафти у світі тепер імпортує бензин - пише Foreign Affairs.

У виданні нагадують, що у Вашингтоні незадоволені новою тактикою України. Білий дім розкритикував ці атаки, побоюючись, що зростання світових цін на нафту. Водночас аналітики Foreign Affairs впевненні, що "атаки на НПЗ не матимуть того впливу на світові енергетичні ринки, якого побоюються американські чиновники".

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Вони наголошують, що ці удари знижують здатність росії перетворювати нафту на придатні для використання продукти. Проте вони не впливають на обсяг нафти, яку країна може видобувати або експортувати.

Ба більше, у Foreign Affairs вважають, що завдяки скороченню внутрішніх переробних потужностей москва буде змушена експортувати більше сирої нафти, що призведе до зниження світових цін. Крім того, атаки можуть вплинути на ситуацію в самій рф, де ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне пальне, почали різко зростати.

Зазначається, що досі Україна атакувала переважно нафтопереробні заводи, а не нафтові родовища або інфраструктуру експорту сирої нафти. Удари завдали значної шкоди російським нафтопереробним потужностям, скоротивши продуктивність на 900 тисяч барелів на добу.

Очікується, що ремонт буде повільним та дорогим, оскільки нафтопереробні установки є величезним і складним устаткуванням, на його проєктування і будівництво підуть роки - частково через західні санкції, які перешкоджають доступу до спеціалізованих компонентів.

Автори публікації вказують, що удари по російській нафтопереробній галузі виявились неймовірно ефективними.

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Українські удари по російських нафтопереробних заводах зараз роблять те, чого не зробив режим санкцій. Не ставлячи під загрозу глобальне постачання енергоресурсів і не підвищуючи ціни, атаки "з’їдають" російські доходи та обмежують здатність росії перетворювати сиру нафту на види палива, які потрібні танкам і літакам - кажуть у Foreign Affairs.

Доповнення

Окремо у виданні відзначили, що можливості росії зі зберігання нафти обмежені. Тому при руйнуванні або пошкодженні НПЗ видобуту нафту не можна просто зберігати для подальшого використання.

У результаті у російських виробників залишається всього два варіанти: збільшити експорт сирої нафти або закрити свердловини й скоротити видобуток. У Foreign Affairs пояснюють, що обидва варіанти неприємні для Росії, але збільшення експорту менш болюче, ніж скорочення видобутку.

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Зазначається, що за останні місяці підтверджують, що, як і очікувалося, рф експортує більше сирої нафти, тоді як експорт очищеного палива досяг майже історичного мінімуму. Таким чином західні ринки, ймовірно, не постраждали, але кремль відчуває удар.

Нагадаємо

Після дронових атак України та масштабних весняних паводків у низці регіонів російська нафтопереробка знизилася до мінімуму за останні 11 місяців.