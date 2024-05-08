Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции
Киев • УНН
Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы существенно подорвали способность России перерабатывать сырую нефть в пригодное для использования топливо, такое как бензин и дизельное топливо. Благодаря этому россия вынуждена была запретить экспорт бензина на 6 месяцев, несмотря на то, что она является крупным производителем нефти.
Сейчас украинские дроновые атаки по нефтеперерабатывающим заводам рф влияют на экономику рф, едва ли не больше санкционного режима Запада. Об этом говорится в публикации Foreign Affairs "Почему Украина должна продолжать наносить удары по российским НПЗ", передает УНН.
Детали
Известно, что октября Украина нанесла не менее 20 ударов по российским НПЗ. Таким образом киев стремится сорвать поставки горючего в войска рф и сократить доходы москвы.
К концу марта Украина уничтожила около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей и заставила российское правительство ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина.
Один из крупнейших производителей нефти в мире теперь импортирует бензин
В издании напоминают, что в Вашингтоне недовольны новой тактикой Украины. Белый дом раскритиковал эти атаки, опасаясь, что рост мировых цен на нефть. В то же время аналитики Foreign Affairs уверены, что "атаки на НПЗ не окажут того влияния на мировые энергетические рынки, которого опасаются американские чиновники".
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Они отмечают, что эти удары снижают способность России превращать нефть в пригодные для использования продукты. Однако они не влияют на объем нефти, которую страна может добывать или экспортировать.
Более того, в Foreign Affairs считают, что благодаря сокращению внутренних перерабатывающих мощностей москва будет вынуждена экспортировать больше сырой нефти, что приведет к снижению мировых цен. Кроме того, атаки могут повлиять на ситуацию в самой рф, где цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, начали резко расти.
Отмечается, что до сих пор Украина атаковала преимущественно нефтеперерабатывающие заводы, а не нефтяные месторождения или инфраструктуру экспорта сырой нефти. Удары нанесли значительный ущерб российским нефтеперерабатывающим мощностям, сократив производительность на 900 тысяч баррелей в сутки.
Ожидается, что ремонт будет медленным и дорогим, поскольку нефтеперерабатывающие установки являются огромным и сложным оборудованием, на его проектирование и строительство уйдут годы - частично из-за западных санкций, которые препятствуют доступу к специализированным компонентам.
Авторы публикации указывают, что удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли оказались невероятно эффективными.
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Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сейчас делают то, чего не сделал режим санкций. Не ставя под угрозу глобальные поставки энергоресурсов и не повышая цены, атаки "съедают" российские доходы и ограничивают способность россии превращать сырую нефть в виды топлива, которые нужны танкам и самолетам
Дополнение
Отдельно в издании отметили, что возможности россии по хранению нефти ограничены. Поэтому при разрушении или повреждении НПЗ добытую нефть нельзя просто хранить для дальнейшего использования.
В результате у российских производителей остается всего два варианта: увеличить экспорт сырой нефти или закрыть скважины и сократить добычу. В Foreign Affairs объясняют, что оба варианта неприятны для России, но увеличение экспорта менее болезненно, чем сокращение добычи.
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Отмечается, что за последние месяцы подтверждают, что, как и ожидалось, рф экспортирует больше сырой нефти, тогда как экспорт очищенного топлива достиг почти исторического минимума. Таким образом западные рынки, вероятно, не пострадали, но кремль чувствует удар.
Напомним
После дроновых атак Украины и масштабных весенних паводков в ряде регионов российская нефтепереработка снизилась до минимума за последние 11 месяцев.
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Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции
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