Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран

На фоне атак украинских беспилотников на российские НПЗ, москва уже обратилась к Казахстану с просьбой быть готовым поставить 100 000 тонн бензина на случай нехватки горючего. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, передает УНН.

Детали

Отмечается, что москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный фонд в размере 100 000 тонн бензина, который будет готов поставить топливо в россию в случае необходимости.

Согласно данным источника, соглашение об использовании резервов для нужд рф уже заключено.

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Дополнение

Также в издании отметили, что 1 марта москва на полгода ввела запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить острый дефицит топлива. В то же время он не распространяется на возглавляемый москвой Евразийский экономический союз, в который входит Казахстан, а также на некоторые страны, например Монголию, с которыми Россия имеет межгосударственные соглашения о поставках топлива.

Однако трейдеры считают, что запрет могут расширить, если ситуация в рф ухудшится.

По данным источников, по состоянию на 5 апреля запасы бензина марки АИ-92 в Казахстане составляли 307 700 тонн, а бензина марки АИ-95 - 58 000 тонн. Резервы дизельного топлива составляли 435 300 тонн, а авиационного топлива - 101 000 тонн.

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет рф.

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