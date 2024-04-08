Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
reutersReuters
kazakhstanКазахстан
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  114428 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204323 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192279 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182459 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152727 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
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5 апреля 2024, 07:54  •  110056 просмотра

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Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран

москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резерв в 100 000 тонн бензина для поставок в рф на случай дефицита топлива из-за атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Война •   •  6341 просмотра
Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран

Более 60 тысяч гектаров украинского леса уничтожили россияне - анализ NGL.media

россияне уничтожили более 60 тысяч гектаров лесов на оккупированных украинских территориях, нанеся ущерб на сумму более 14 миллиардов гривен.

Война •   •  7430 просмотра
Более 60 тысяч гектаров украинского леса уничтожили россияне - анализ NGL.media

На оккупированных территориях набирают обороты преступные схемы по отчуждению земли - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины захватчики активно используют преступные схемы, чтобы отобрать землю у ее законных владельцев, особенно нацелившись на участки в прибрежных районах Азовского моря.

Война •   •  7357 просмотра
На оккупированных территориях набирают обороты преступные схемы по отчуждению земли - Центр сопротивления

На Мальдивах акула напала на российского туриста на Мальдивах

Россиянин получил серьезные травмы после нападения акулы, которая укусила его за ногу во время купания возле атолла Нуну на Мальдивах, и нуждался в операции и длительной реабилитации.

Новости Мира •   •  6695 просмотра
На Мальдивах акула напала на российского туриста на Мальдивах

98% лиц, получивших временную защиту в ЕС - украинцы

По состоянию на февраль 2024 года 4,2 миллиона украинцев, что составляет 98% всех получателей, получили временную защиту в ЕС с начала полномасштабного вторжения России.

Общество •   •  8914 просмотра
98% лиц, получивших временную защиту в ЕС - украинцы

В Одесской области уничтожили два российских беспилотника-разведчика

Два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10" были уничтожены в Одесской области 8 апреля 2024 года, сообщает воздушное командование "Юг".

Война •   •  8267 просмотра
В Одесской области уничтожили два российских беспилотника-разведчика

Швейцария хочет провести мирный саммит по Украине в середине июня: СМИ сообщили детали

Швейцария планирует провести в середине июня мирную конференцию высокого уровня по Украине, в которой примут участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга, чтобы помочь прекратить войну. Участие россии остается неопределенным.

Война •   •  9135 просмотра
Швейцария хочет провести мирный саммит по Украине в середине июня: СМИ сообщили детали

В рф горел ракетный корабль "серпухов": источники сообщили, что это операция ГУР

Пожар на российском ракетном корабле "серпухов" в калининградской области, выведший его из строя на длительное время, произошел в результате операции, проведенной Главным управлением разведки Украины.

Война •   •  8463 просмотра
В рф горел ракетный корабль "серпухов": источники сообщили, что это операция ГУР

"Сейчас просто нужно оружие": посол Украины в Турции заявил, что есть более важные потребности, чем вступление в НАТО

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, приоритетом для Украины сейчас является не вступление в НАТО, а получение военной помощи и оружия для противодействия продолжающемуся российскому вторжению.

Война •   •  9985 просмотра
"Сейчас просто нужно оружие": посол Украины в Турции заявил, что есть более важные потребности, чем вступление в НАТО

Силы обороны Юга: враг на 30% увеличил использование ударных дронов, на левобережье Херсонской области произошло 8 боестолкновений

На левом берегу Херсонской области украинские войска провели 8 боевых столкновений с российскими войсками, нанеся им потери и заставив отступить, при этом продолжают боевую работу по закреплению и расширению плацдарма, при этом за последнюю неделю противник на 30% увеличил использование ударных беспилотников.

Война •   •  8082 просмотра
Силы обороны Юга: враг на 30% увеличил использование ударных дронов, на левобережье Херсонской области произошло 8 боестолкновений