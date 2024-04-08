После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

После недавней атаки украинских беспилотников, россияне решили усилить противовоздушную оборону в туле. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что партизаны решили проверить защищенность нефтехранилища в Туле

Так, нашим агентам удалось выяснить, что после недавней атаки украинских беспилотников на Тулу, в начале марта, в город был переброшен один комплекс ЗРПК "Панцирь С1". Задача данного комплекса - защита промышленной инфраструктуры города - рассказали в "АТЕШ".

Как пояснили, партизаны сейчас это хранилище пытаются оперативно опустошить, поскольку комплексов ПВО недостаточно для полноценной защиты всех критически важных объектов инфраструктуры.

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Напомним

Ранее в "АТЕШ" заявили, что российские нефтеперерабатывающие заводы получили указание закупить системы радиоэлектронной борьбы типа "Шпак" для противодействия украинским беспилотникам дальнего радиуса действия после недавних успешных атак.