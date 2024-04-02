Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

Во время атаки на российские энергетические объекты Украина начала использовать дроны с искусственным интеллектом, что помогает обойти системы ПВО и РЭБ. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники близкие к украинской программе дронов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские дроны успешно долетают до Москвы, Рязани и других российских городов, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы рф. Российская ПВО не справляется, поэтому атаки все чаще становятся успешными.

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Аналитики подчеркивают, эти атаки наносят удар по огромной российской нефтяной и газовой промышленности, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики москвы.

Атаки стали возможными благодаря использованию беспилотников с большим радиусом действия и расширенными возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий - передает источник CNN.

Журналисты объяснили, что точные удары по НПЗ обеспечивают датчики БПЛА. У него появилось "машинное зрение", которое является формой ИИ. Дрон фактически научили определять географию и цель, к которой он направляется.

Точность при глушении обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты согласованы заранее с нашими союзниками, и дроны придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью - объясняет собеседник CNN, близкий к украинской программе беспилотников.

Дополнение

Ной Сильвия, аналитик из Королевского института объединенных служб, британского мозгового центра, отметил, что таким БПЛА не нужна связь со спутниками, поскольку они полностью автономны.

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В то же время Крис Линкольн-Джонс, бывший британский военный офицер подчеркнул, что уровень "интеллекта" дронов все еще очень низкий.

Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии - заявил бывший военный в комментарии CNN.

В издании добавляют, что Министерство обороны и Службы безопасности Украины отказались комментировать информацию о дронах с ИИ.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt рассказал, что в Украине тестируют технологию дронов на основе искусственного интеллекта. По его словам, первые подобные прототипы могут появиться на поле боя уже к концу года.