Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ

Наземные дроны, которые разрабатываются для ВСУ, смогут противостоять РЭБ и сами будут определять маршрут. Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

У них в основе все равно идет какая-то платформа колесная или гусеничная, но электронные компоненты там могут быть очень разные. Например, они бывают РЕБостойкие, а бывают такие, которые сами определяют маршрут и могут продвигаться без GPS и даже без ИИ. Даже есть базовые, которыми, если есть пульт, можешь управлять дистанционно - отметил Борняков.

Добавил, что речь, в первую очередь идет об ударных дронах, которые будут наносить огневые поражения врагу и помогать в штурме позиций.

"В большинстве случаев это идет речь об ударных, которые оператор может действительно прицеливать, наносить огневые поражения, боевые, которые помогают штурмовать позиции, которые заминируют, которые разминируют, которые осуществляют медицинскую эвакуацию, помогают с логистикой, есть также наземная платформа камикадзе, ну и те, которые осуществляют разведку", - подытожил замминистра.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что их специалисты постоянно приобщаются к тестированию новых образцов украинского оружия. В частности, беспилотных аппаратов отечественного производства.

По его словам, главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти дроны были максимально эффективными в боевых условиях.

"Наша задача не навредить, а подсказать, что нужно доработать, чтобы эти приборы были эффективными. Мы предоставляем свои рекомендации. Могут отличаться задачи и назначения для которых производители готовят свою технику. Подразделения ВСУ могут нуждаться в дронах для одних задач, разведка - других, противовоздушная оборона - еще других. Каждый раз есть разные требования и они должны быть выполнены перед приобретением и использованием", - отметил Рувин.