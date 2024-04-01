Украина увеличила производство дронов, поражающих цели за 1000 км - Федоров в интервью Welt

В 2024 году украинское производство дронов дальнего действия удалось увеличить в десять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt, пишет УНН.

Большинство дронов, которые атаковали российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1 000 километров, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1 000 километров. - сказал он.

Детали

По словам главы Минцифры, в этом году в Украине планируют создать еще более миллиона беспилотников. Михаил Федоров также отметил, что искусственный интеллект должен сделать эти бпла мощнее.

Федоров отметил, что именно от развития беспилотников зависит конечный результат войны. Впрочем, по словам чиновника, пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне.

Украина и Дания будут сотрудничать в сфере defense tech - Минцифры

Напомним

Ранее Федоров информировал, что Украина может производить 2 миллиона дронов в год, но для этого нужна финансовая помощь Запада.

Ранее УНН писал, со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, что наземные дроны, которые разрабатываются для ВСУ, смогут противостоять РЭБ и сами будут определять маршрут.