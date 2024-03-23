Украина и Дания будут сотрудничать в сфере defense tech - Минцифры

Украина развивает двустороннее сотрудничество с Данией в сфере defense tech. На днях состоялась встреча представителей Минцифры, команды Brave1 с руководством Организации оборонного и логистического обеспечения (DALO) при Министерстве обороны Дании. О ходе встречи сообщили в Минцифре, передает УНН.

Развиваем двустороннее сотрудничество с Данией в сфере defense tech Заместители Министра Александр Борняков и Егор Дубинский совместно с командой Brave1 встретились с руководством Организации оборонного и логистического обеспечения (DALO) при Министерстве обороны Дании, генерал-лейтенантом Кимом Йеспер Йоргенсоном. - сообщили в Минцифре.

Детали

По данным ведомства среди главных тем обсуждения были три:

развитие БПЛА индустрии в рамках программы Армия дронов

возможности сотрудничества с международными партнерами в сфере defense tech

текущие и долгосрочные потребности Украины в технологической сфере

Спасибо партнерам за визит и поддержку! Надеемся построить новый трек работы в сфере БПЛА - выразили надежду в Минцифре.

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Дополнительно

Ранее УНН писал, что Украина активизировала развитие оборонных технологий: более 100 компаний присоединились к "Дія.City", в том числе крупные международные игроки, которые создают беспилотники, тренажеры и приборы ночного видения для поддержки украинских военных.