Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

Ночной "хлопок" на НПЗ в Татарстане - это совместная операция СБУ и ГУР. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар - указал источник.

По данным источника УНН, мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки рф в год. Кроме того, этот завод входит в 5-ку крупнейших НПЗ рф.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у россии было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет рф", - отметил источник.

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder