ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

В ночь на 2 апреля дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. Позже источники в Главном управлении разведки министерства обороны Украины сообщило, что именно они отвечают за проведение спецоперации, а на атакованном предприятии происходило производство дронов, пишет УНН.

Предприятие, о котором идет речь, расположено в особой экономической зоне "Алабуга". Еще в июле 2023 года издание Протокол и YouTube-канал РЗВРТ обнародовали совместное расследование относительно этой экономической зоны и возможного производства там иранских дронов.

Как отмечается в материале, Алабуга была успешной СЭЗ, а в 2015 году ее даже признали лучшей особой экономической зоной Европы по версии Financial Times. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину большое количество иностранных компаний, которые заключили договоры с Алабугой, отказались от сотрудничества и у экономической зоны начались технические и финансовые проблемы.

Расследователи указали, что российский вице-премьер денис мантуров посетил Алабугу в ноябре 2022 года. Официально - для перезапуска автомобильного производства, а на самом деле для того, чтобы организовать там производство "Shahed". В материале сказано, что таким образом Алабуга решила "откупиться" от мобилизации своих сотрудников и компенсировать потери от жестких западных санкций.

Целое поселение для сборника "Shahed"

По информации журналистов, контракт с Ираном оценивался в 115-130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Комплектующие для дронов-камикадзе поставлялись из Ирана, а на предприятии в Татарстане - их только собирали. В некоторых внутренних документах Шахеды называют "лодками", а Иран - "Беларусью". Также, согласно договору, "специалисты" из Алабуги проходят обучение в Иране, а Тегеран передает России планировку, список оборудования, конструкторскую документацию, технологические карты и т.д.

Согласно расследованию 2023 года, в дальнейшем планировалось уменьшить количество комплектующих из Ирана. Часть комплектующих должны были заменить на те, что рф должна была производить сама, а часть планировали закупать на... AliExpress.

Российские комплектующие, которые предполагалось в расследовании, должны были начать производить ориентировочно в 2024 году и на территории той же Алабуги.

Какое-то время россия должна была получать от Ирана только боевую часть дронов, но потом надеется наладить свое производство.

Авторы материала с ссылкой на внутренние документы и свои источники сообщали, что в производстве дронов и их комплектующих могут участвовать компании Альбатрос, АвиатестАэро, SuperCam и Алабуга, а деньги на проект, вероятно, дал глава банка ВТБ Андрей Костин. В декабре 2022 года ВТБ запустил сервис денежных переводов в Иран, а в мае 2023-го стало известно, что банк открыл офис в стране.

Расследователи тогда пришли к выводу, что в Алабуге налажено "беспрецедентное производство иранских дронов" на территории ангара площадью шесть футбольных полей.

"По информации одного из наших источников, эффективность сборки в конце концов должна превзойти иранскую в десятки раз, а площадь ангаров будет превышать 100 тысяч квадратных метров. Это будет, по сути, отдельная деревня, занимающаяся исключительно производством дронов для российской армии", - утверждают авторы.

К производству "Шахедов" привлечены несовершеннолетние из Африки

Интересно, что позже расследователи узнали, что для сборки дронов привлекались даже несовершеннолетние. Речь шла о студентах колледжа "Алабуга Политех".

Сначала, по словам источника журналистов, к работе привлекали преимущественно подростков 15-17 лет, которые поступили в колледж после девятого класса школы. Позже же сборкой дронов занялись студенты всех курсов.

Зарплата задействованных в сборке дронов студентов зависела от выполнения плана - в среднем это сумма в районе 30-40 тысяч рублей. Зарплату они получали официально. При этом студенты рассказывали, что им не доплачивают за переработку и работу в выходные дни. Некоторые жаловались, что иногда им приходится работать несколько дней подряд без сна и почти без еды.

Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления. Об этом якобы говорилось в договоре. За нарушение студент должен был выплатить штраф в размере от 1,5 до 2 млн. рублей.

Также по информации журналистов, к производству дронов привлекали несовершеннолетних студенток из Африки. В расследовании указывается, что девушек из Уганды, Эфиопии, Танзании, Нигерии, а также Пакистана склоняли к поступлению в колледж, находя их через приложения для знакомств - Tinder и Badoo.

"Девочек привлекают к низкоквалифицированной работе - мытью полов и уборке мусора в цехах, утверждают расследователи. В штатном расписании, которое оказалось в распоряжении журналистов, есть три типа: "мулатки", "таджики" и "специалисты"", - говорилось в расследовании.

Что известно о "Шахедах" российского производства

В ночь на 22 декабря 2023 года агрессор для атаки по Украине использовал ударные БПЛА "Shaheed 136", части и обломки которых имели маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории России. К такому выводу тогда пришли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина, в этих беспилотниках были обнаружены компоненты иностранного производства.

"Значительное количество микроэлектроники из объектов исследований по факту соответствующих событий имеет непригодное для экспертного анализа состояние из-за физического уничтожения. В то же время, к сожалению, традиционно идентифицированы компоненты не российского производства, а именно: США, Канады и Японии. После завершения экспертизы будем иметь полный отчет", - отметил Рувин.

Также сообщил, что на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - сказал тогда Рувин.

Эксперты также обнаружили, что для того чтобы скрыть маркировку на отдельных компонентах беспилотников и усложнить специалистам работу по установлению страны-производителя, россияне используют механическую или лазерную затирку. В "Shahed 136" были обнаружены механические затирки на чипах систем навигации и управления.