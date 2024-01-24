Механічне та лазерне затирання: Рувін розповів, як росіяни намагаються приховати маркування на компонентах безпілотників, якими атакують Україну

Для того, щоб приховати маркування на окремих компонентах безпілотників і ускладнити фахівцям роботу по встановленню країни-виробника, росіяни використовують механічне або лазерне затирання. Про це у своєму tg-каналі повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.

За його словами, у зразках БПЛА типу "Shahed 136" наявні механічні затирання на чипах систем навігації та керування. Більш тонка робота – лазерні затирання маркування виявляються експертами у розвідувальних російських безпілотниках "Supercam S350".

"Механічне та лазерне затирання маркування на мікроелектроніці – це два різних методи приховування інформації про виробника елементів та інших характеристик мікроелементів. Вибір методу може залежати від низки факторів. При використанні механічного затирання здійснюється фізичне видалення частини або всього маркування з поверхні елементів. Лазерне затирання більш складне, однак також забезпечує видалення маркування.

Такі дії ворога спрямовані на ускладнення ідентифікаційної роботи щодо розкриття важливих інформаційних даних, визначення конкретних технічних характеристик і встановлення походження обладнання, а також дослідження функціональності систем. Цілеспрямована робота щодо приховування певної групи елементів свідчить про те, що для ворога вони критичні, мають стратегічне значення і не можуть бути заміненими іншими ресурсами", - зазначив Рувін.

Додав, що, наразі, жоден зразок російської зброї неможливо виробити з суто російської компонентної бази. Абсолютно всі об’єкти досліджень експертів КНДІСЕ, балістичні та крилаті ракети, ударні та розвідувальні БПЛА складаються із більшої частини електронних компонентів іноземного виробництва.

Це, за словами Рувіна, лише підтверджує важливість подальшого санкційного тиску.

Бойову частину "шахедів" почали доповнювати шрапнеллю – Олександр Рувін