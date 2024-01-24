Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  152332 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  155132 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  140512 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169090 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  184834 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выясняет детали относительно падения российского военного самолета Ил-76. Лубинец призвал доверять официальным источникам и предостерег от использования рф дезинформации.

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Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными расследует информацию о сбитом российском самолете Ил-76, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Центр призывает не распространять непроверенную информацию и пользоваться официальными источниками.

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Падение самолета Ил-76 под белгородом с якобы украинскими военнопленными: Координационный штаб сделал заявление

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Акционер банка "Конкорд" Соседка считает, что налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония.

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российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсоне, в результате чего был ранен 22-летний мужчина. Мужчину доставили в больницу с осколочным ранением левой ноги.

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