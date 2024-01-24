Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину

Для того, чтобы скрыть маркировку на отдельных компонентах беспилотников и усложнить специалистам работу по установлению страны-производителя, россияне используют механическую или лазерную затирку. Об этом в своем tg-канале сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.

По его словам, в образцах БПЛА типа "Shahed 136" имеются механические затирки на чипах систем навигации и управления. Более тонкая работа - лазерные затирки маркировки обнаруживаются экспертами в разведывательных российских беспилотниках "Supercam S350".

"Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки.

Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определение конкретных технических характеристик и установление происхождения оборудования, а также исследования функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критические, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами", - отметил Рувин.

Добавил, что сейчас ни один образец российского оружия невозможно произвести из чисто российской компонентной базы. Абсолютно все объекты исследований экспертов КНИИСЭ, баллистические и крылатые ракеты, ударные и разведывательные БПЛА состоят из большей части электронных компонентов иностранного производства.

Это, по словам Рувина, лишь подтверждает важность дальнейшего санкционного давления.

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