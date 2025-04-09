Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.
Альянс повстанческих группировок на востоке ДР Конго объявил о гуманитарном прекращении огня. По данным ООН, в недавних боях за Гому погибло 900 человек, более 400 тысяч стали беженцами.
29 января отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, основанный после подписания Делийской декларации 1985 года. Также сегодня празднуют День пазлов, основанный Джоди Джилл в 1994 году.
В регионе Кагера в Танзании зафиксировано 9 случаев заражения вирусом Марбург, 8 человек умерли. ВОЗ ожидает результаты тестирования двух пациентов для подтверждения вспышки.
Ученые обнаружили необычные адаптации животных к урбанизации и человеческой деятельности. Среди изменений - более короткие крылья у ласточек, бледные раковины улиток и безымянные слоны в Африке.
МИД Украины выразил решительный протест из-за визита делегации Панафриканского парламента на оккупированную территорию Донецкой области. Делегация из 12 африканских стран приняла участие в российской пропагандистской акции.
Эксперты рассказали о самых популярных туристических направлениях среди украинцев зимой. В Украине лидируют Карпаты, за рубежом - Египет и ОАЭ, а цены на отдых варьируются и достигают до 2000 долларов.
Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.
В Танзании гамбийских хомяковых крыс учат выявлять контрабанду среди грузов. Ранее эти животные успешно использовались для разминирования территорий, в частности в Камбодже.
Первые профессиональные спасатели на воде появились в США. В ХІХ веке в стране активно начали создавать зоны отдыха на водных объектах. В 1912 году в США была создана первая профессиональная служба спасения на воде.
Украина активно расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке, открыв за последние 7 месяцев 7 новых посольств в таких странах, как Мавритания, Кот-д'Ивуар, Гана, Ботсвана, Руанда, Мозамбик и др. Конго, и планирует открыть еще 3 посольства в Танзании, Камеруне и Судане.
Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.
Дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. На атакованном предприятии происходило производство дронов.
Девять человек, в том числе восемь детей, умерли и еще 78 были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на Занзибаре.
Кристина Пискова, 24-летняя студентка и модель из Чехии, победила на 71-м конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2023 году.
Восемь детей погибли и 78 человек были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на острове Панза в регионе Южная Пемба на Занзибаре.