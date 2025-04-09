В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги

Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.