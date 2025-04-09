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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28876 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первые профессиональные спасатели на воде появились в США. В ХІХ веке в стране активно начали создавать зоны отдыха на водных объектах. В 1912 году в США была создана первая профессиональная служба спасения на воде.

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Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.

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Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.

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