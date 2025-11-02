$42.080.01
Папа Лев XIV призвал к прекращению огня в Судане

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Папа Римский призвал к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарных коридоров в Судане, выразив скорбь по поводу жестокости в Аль-Фашире. Он также призвал международное сообщество действовать решительно для поддержки усилий по оказанию помощи.

Папа Лев XIV призвал к прекращению огня в Судане

Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарных коридоров в Судане, заявив, что он с "большой скорбью" следит за сообщениями об ужасающей жестокости в городе Аль-Фашир в Дарфуре, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Неизбирательное насилие в отношении женщин и детей, нападения на беззащитных гражданских лиц и серьезные препятствия для гуманитарной деятельности причиняют неприемлемые страдания

– сказал Папа во время своего еженедельного обращения к толпе на площади Святого Петра во время молитвы «Ангел Господень».

Он призвал международное сообщество действовать "решительно и щедро" для поддержки усилий по оказанию помощи.

Управление ООН по правам человека заявило в пятницу, что сотни гражданских лиц и невооруженных бойцов, возможно, были убиты в конце прошлого месяца, когда военизированные Силы быстрого реагирования захватили Аль-Фашир, последний крупный опорный пункт суданской армии в Дарфуре.

Город пал неделю назад после 18-месячной осады, что вынудило десятки тысяч людей бежать.

Папа Лев XIV также обратился к ситуации в Танзании в воскресенье, заявив, что после недавних национальных выборов произошли столкновения с многочисленными жертвами. Он призвал все стороны избегать насилия и "идти по пути диалога".

Дополнение

Дипломаты и высокопоставленные должностные лица ООН, выступая в Совете Безопасности ООН, осудили массовые убийства, совершенные Силами быстрого реагирования в Эль-Фашере после того, как суданский город "вернулся в еще более темный ад" после захвата военизированной группировкой на выходных.

Военная техника британского производства найдена в Судане, ее использовали боевики группировки Rapid Support Forces (RSF), обвиненные в геноциде. Это обнаружили в досье, с которыми ознакомился Совет Безопасности ООН, что вызвало вопросы к политике экспорта оружия Великобритании.

Павел Зинченко

