Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Судані

Папа Римський закликав до негайного припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів у Судані, висловивши сум через жорстокість в Аль-Фаширі. Він також закликав міжнародну спільноту діяти рішуче для підтримки зусиль з надання допомоги.