Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Судані
Київ • УНН
Папа Римський закликав до негайного припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів у Судані, висловивши сум через жорстокість в Аль-Фаширі. Він також закликав міжнародну спільноту діяти рішуче для підтримки зусиль з надання допомоги.
Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів у Судані, заявивши, що він з "великим сумом" стежить за повідомленнями про жахливу жорстокість у місті Аль-Фашир у Дарфурі, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Невибіркове насильство щодо жінок і дітей, напади на беззахисних цивільних осіб та серйозні перешкоди для гуманітарної діяльності спричиняють неприйнятні страждання
Він закликав міжнародну спільноту діяти "рішуче та щедро" для підтримки зусиль з надання допомоги.
Управління ООН з прав людини заявило в п’ятницю, що сотні цивільних осіб та неозброєних бійців, можливо, були вбиті наприкінці минулого місяця, коли воєнізовані Сили швидкої підтримки захопили Аль-Фашир, останній великий опорний пункт суданської армії в Дарфурі.
Місто впало тиждень тому після 18-місячної облоги, що змусило десятки тисяч людей втекти.
Папа Лев XIV також звернувся до ситуації в Танзанії в неділю, заявивши, що після нещодавніх національних виборів сталися зіткнення з численними жертвами. Він закликав усі сторони уникати насильства та "йти шляхом діалогу".
Доповнення
Дипломати та високопоставлені посадовці ООН, виступаючи в Раді Безпеки ООН, засудили масові вбивства, скоєні Силами швидкої підтримки в Ель-Фашері після того, як суданське місто "повернулося в ще темніше пекло" після захоплення воєнізованим угрупованням на вихідних.
Військова техніка британського виробництва знайдена у Судані, її використовували бойовики угруповання Rapid Support Forces (RSF), звинувачені у геноциді. Це виявили у досьє, з якими ознайомилася Рада Безпеки ООН, що викликало питання до політики експорту зброї Великої Британії.