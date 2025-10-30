Лідери ООН засуджують жахливі масові вбивства в Судані

$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 24555 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 18945 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 23593 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51231 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10291 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26832 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24432 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27994 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19136 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30 жовтня, 12:42
Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"30 жовтня, 15:09
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту30 жовтня, 15:14
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі30 жовтня, 15:42
Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари18:12
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51230 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 111458 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46
Лідери ООН засуджують жахливі масові вбивства в Судані

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Надзвичайне засідання Ради Безпеки критикує вбивства мирних жителів в Ель-Фашері.

Лідери ООН засуджують жахливі масові вбивства в Судані

Дипломати та високопоставлені посадовці ООН, виступаючи в Раді Безпеки ООН, засудили масові вбивства, скоєні Силами швидкої підтримки в Ель-Фашері після того, як суданське місто "повернулося в ще темніше пекло" після захоплення воєнізованим угрупованням на вихідних, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Поширені повідомлення про вбивства на етнічному ґрунті останніми днями спонукали Велику Британію, як представника ООН щодо Судану, скликати екстрене засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку в четвер.

Люди, які тікають з Ель-Фашера, прибувають до Тавіли після того, як місто було захоплене ополченцями RSF у неділю.

"Ситуація просто жахлива", – заявила на засіданні Марта Ама Ак'яа Побі, помічниця генерального секретаря ООН з питань Африки. "Минулого тижня Управління ООН з прав людини задокументувало широкомасштабні та серйозні порушення прав людини в Ель-Фашері та його околицях. До них належать достовірні повідомлення про масові вбивства в різних місцях та страту без належного судового розгляду під час обшуків по будинках, а також спроби цивільних осіб втекти з міста.

"Зв'язок перервано. Ситуація хаотична". У цьому контексті важко оцінити кількість загиблих цивільних осіб. Незважаючи на зобов'язання захищати цивільне населення, реальність така, що в Ель-Фашері ніхто не почувається в безпеці. Для цивільних осіб немає безпечного шляху, щоб покинути місто".

Побі додав: "Зовнішня підтримка сприяє конфлікту. Зброя та бойовики продовжують надходити до Судану, що ще більше посилює і без того відчайдушну ситуацію".

Том Флетчер, заступник генерального секретаря з гуманітарних питань та координатор з надзвичайних ситуацій, заявив на зустрічі: "Ель-Фашер, який вже є місцем катастрофічних людських страждань, поринув у ще темніше пекло".

Флетчер засудив повідомлення про вбивство майже 500 людей у ​​пологовому будинку Саудівської Аравії та заявив, що десятки тисяч людей тікають до Тавіли, де цивільні особи, переважно жінки та діти, стикаються з вимаганням, насильством та викраденнями.

У своїй заяві Рада безпеки заявила, що нещодавні події в Ель-Фашері мали руйнівний вплив на цивільне населення, і що члени ради "засудили повідомлення про звірства, скоєні RSF проти цивільного населення, включаючи позасудові страти та свавільні затримання".

В ООН виявили британську військову техніку у Судані, яку використовували сили, звинувачені у геноциді28.10.25, 21:49 • 7307 переглядiв

Антоніна Туманова

