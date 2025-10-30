Лідери ООН засуджують жахливі масові вбивства в Судані

Дипломати та високопоставлені посадовці ООН, виступаючи в Раді Безпеки ООН, засудили масові вбивства, скоєні Силами швидкої підтримки в Ель-Фашері після того, як суданське місто "повернулося в ще темніше пекло" після захоплення воєнізованим угрупованням на вихідних, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Поширені повідомлення про вбивства на етнічному ґрунті останніми днями спонукали Велику Британію, як представника ООН щодо Судану, скликати екстрене засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку в четвер.

Люди, які тікають з Ель-Фашера, прибувають до Тавіли після того, як місто було захоплене ополченцями RSF у неділю.

"Ситуація просто жахлива", – заявила на засіданні Марта Ама Ак'яа Побі, помічниця генерального секретаря ООН з питань Африки. "Минулого тижня Управління ООН з прав людини задокументувало широкомасштабні та серйозні порушення прав людини в Ель-Фашері та його околицях. До них належать достовірні повідомлення про масові вбивства в різних місцях та страту без належного судового розгляду під час обшуків по будинках, а також спроби цивільних осіб втекти з міста.

"Зв'язок перервано. Ситуація хаотична". У цьому контексті важко оцінити кількість загиблих цивільних осіб. Незважаючи на зобов'язання захищати цивільне населення, реальність така, що в Ель-Фашері ніхто не почувається в безпеці. Для цивільних осіб немає безпечного шляху, щоб покинути місто".

Побі додав: "Зовнішня підтримка сприяє конфлікту. Зброя та бойовики продовжують надходити до Судану, що ще більше посилює і без того відчайдушну ситуацію".

Том Флетчер, заступник генерального секретаря з гуманітарних питань та координатор з надзвичайних ситуацій, заявив на зустрічі: "Ель-Фашер, який вже є місцем катастрофічних людських страждань, поринув у ще темніше пекло".

Флетчер засудив повідомлення про вбивство майже 500 людей у ​​пологовому будинку Саудівської Аравії та заявив, що десятки тисяч людей тікають до Тавіли, де цивільні особи, переважно жінки та діти, стикаються з вимаганням, насильством та викраденнями.

У своїй заяві Рада безпеки заявила, що нещодавні події в Ель-Фашері мали руйнівний вплив на цивільне населення, і що члени ради "засудили повідомлення про звірства, скоєні RSF проти цивільного населення, включаючи позасудові страти та свавільні затримання".

